Kuidas Taavi Aas meid kiirelt energia­kriisist välja juhib?

Suur juhuste jada on teinud Taavi Aasast (55) mehe, kelle juhtida on Eesti suurimad väljakutsed: energiakriis, energiapööre, hoonete energiasääst, transpordi ümberkorraldamine. Ometi me ei näe teda. Kus ta on?