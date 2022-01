VANA TAVA: Peaminister Kaja Kallas kinnitas riigikogu infotunnis, et nii, nagu riigikogus on olnud võidujooks pakkuda populistlikke kiireid lahendusi, on seda teinud kõik, kes järgmistele valimistele vastu liiguvad.

FOTO: Urmas Jaagant