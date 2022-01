Miks ei blokeeri riik või sidefirmad petufarmide telefoninumbreid?

Eesti inimesed kannatavad õngitsus- ja petukõnede tõttu, millega kelmid neid ära tinistavad. Pärast PIN-koodide usaldamist mesikeeltele avastab kõne vastuvõtja, et tema pangakonto on tühjaks kantud ja sageli enne seda sinna veel ka kulukas kiirlaen võetud.

Facebookis jagavad inimesed alatasa oma kogemusi sääraste kõnede osas. „Ilusas, puhtas vene keeles ning väga tempokalt kõnelev naisterahvas teatas, et on politseist ja et üks meesterahvas on maksnud mingid arved minu kontolt. Et temal nüüd vaja mulle väga olulised küsimused esitada minu konto osas,“ teatas üks hästituntud inimene.