Tasuta mõistatusmängu saadab maailmas pöörane menu. Mis on selle saladus?

Möödunud aasta sügisel välja tulnud sõnamõistatusele Wordle on maailmas osaks langenud võimas tähelend. Kui veel novembris oli igapäevaseid Wordle´i mängijaid 90, siis jaanuari alguses küündis mängijate arv 300 tuhandeni ning läinud nädalavahetusel oli mängijaid juba kaks miljonit. Kuid mängu looja jaoks on Wordle´i edu olnud nii rõõmu kui ärevuse allikaks.

Tarkvaraarendaja Josh Wardle valmistas Wordle´i oma elukaaslasele, kes armastab mõistatusi. Nad mängisid seda kodudiivanil oma lõbuks, kuid aegamisi liitus nendega üha enam uusi mängijaid.

Wordle´i olemus on lihtne. Iga päev peab ...