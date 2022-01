“Kui poliitikas enam ei arutata, siis ei saa poliitikat teha,” postitas Keskerakonna esimees Jüri Ratas paari tunni eest sotsiaalmeediasse. See võiks olla täiesti triviaalne tõdemus, kui viimastel päevadel poleks toimunud kõike seda, mis sellele postitusele on eelnenud. Ja see eelnenu muudab Ratase lause väga ähvardavaks.