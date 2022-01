Film sõnadest, mis jäävad ütlemata

Äsja parima võõrkeelse filmi Kuld­gloobuse võitnud Jaapani film, Ryûsuke Hamaguchi „Drive My Car“ on omamoodi kurioosum. Ligi kolm tundi kestev peaaegu olematu muusikalise kujundusega film, mille läbivateks stseenideks on Tšehhovi „Onu Vanja“ teatriproovid ning mis põhineb kirjandusteosel (Haruki Murakami samanimelisel novellil), kus teksti stiilil on olulisem roll kui sündmustel, ei pruugi kõlada filmina, mis naelutaks vaataja lummatult tundideks ekraani ette. Aga ometi nii on.

Näitleja ja teatrilavastaja Yûsuke Kafuku (Hidetoshi Nishijima) naudib õnnelikku ja loomingulist kooselu oma stsenaristist naise Otoga (Reika Kirishima).