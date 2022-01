Meditsiiniline ime: 20 aastat käteta elanud Islandi mehele siirdati maailmas esimest korda õlgadest saati uued doonorkäed

1998. aasta 12. jaanuaril oli Islandil vastik talveilm: külm, hämar, väga tuuline. Öösel tuli Reykjaviki lähistel üks suur elektriliinidest lahti, see kukkus maha ja süütas puidust posti.

26aastane Felix oli noor elektrik, alles paar aastat ametis olnud. Ta sai selle tööga hästi hakkama ja tundis, et on pärast tormilisi noorusaastaid viimaks elus õige sihi leidnud. Ka kodus oli kõik imeline: alles mõne kuu eest oli ta saanud teist korda isaks.

Sel 12. jaanuari hommikul magas Felix sisse. Ta jõudis tööle alles siis, kui meeskonna koosolek ja töölõikude jagamine-selgitamine oli suures osas tehtud. Väiksemas meeskonnas suunduti langenud elektriliini juurde. Kõrgepingeliini parandamise ajaks lülitatakse elekter sündmuskohas välja. Töö oleks olnud võrdlemisi ohutu (kui posti otsast kukkumise võimalus välja arvata): ta pidi ronima posti otsa, haarama kaablist ja seda raputama, et mõista, kust see täpselt lahti on läinud.

Felix roniski 10 meetri kõrgusele posti otsa. Kui ta liinist haaras, käis sähvatus. Ta oli vale posti otsa roninud. Felixi keha läbis 11 000 volti. Siis saabus pimedus. Ta kukkus maha. Tema selgroog murdus kolmest kohast, kaelalülides olid mõrad, kõik roided olid paigast ära.

Ta käed põlesid.