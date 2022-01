Kuidas Putin elektrihindadega Euroopat kägistab

Elektri- ja küttearved ei ole Eesti, Euroopa või maailma suurim probleem. See on segaja, mis juhib tähelepanu kõrvale Kremli ajaloolisest agressioonist Ukraina ja kogu Lääne vastu. Tagajärg on energiakriisil paljudes Euroopa riikides sarnane - valitsused on sunnitud tegelema oma sisemiste probleemiga ning ei suuda täielikult keskenduda julgeolekukriisile.

Rootsi tõstis Gotlandi saarel oma sõjalist valmisolekut ja asus vägesid ümber paigutama seoses kolme Vene dessantlaeva saabumisega Läänemerele.

USA teatas, et nende andmetel valmistab Moskva Ukrainas ette libarünnakut oma vägedele, et luua ettekäänet Ukraina süüdistamiseks. Eriüksus ja varustus on selleks juba Ida-Ukrainasse liigutatud. Sama kinnitas ka Ukraina valitsus.

Euroopa energiakriisil on tugev seos nende Moskva sammudega: