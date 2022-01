GUUD, BÄÄD JA NÄDALA SÕNA | Masenduspäev möödas

Sõdurhunt (ka “huntsõdalane”) on Netflixis jooksnud Hiina patriootilise märulifilmi peategelane, halastamatu kommunistlik tapja. Sõna on saanud sünonüümiks Xi Jinpingi aegse Hiina välispoliitikale. Ka Venemaa president Putin on Läänega suheldes üha enam sõdurhundi poliitikat ajamas. Pole imestada, sest juba varasemast on tal soojad suhted “Ööhuntide” nimelise Vene motojõuguga.