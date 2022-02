Algklassi õpetajana töötaval Annel on kaks teismelist last, mõlemad sügavhambumusega – kui laps surub hambad kokku, siis ulatuvad ülemised alumistest nii palju üle, et viimaseid peaaegu näha ei ole. Ilma ravita põhjustab see hammaste liiga kiire kulumise ja alumised hambad hakkavad suulage hammustama. „Siis on valus,“ teab hambaarst Katrin Metstak, kes saatis lapsed edasi tuttava ortodondi juurde konsultatsioonile.

Ortodont vaatas lapsed üle: ravi läheks kokku maksma 9000 eurot.

Annel ei ole 9000 eurot, laste hammaste ravi jääb ära.

Aga isegi kui raha oleks, ei pääseks lapsed ortodondi juurde löögile ...