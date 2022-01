„Aga kuidas siis vaesed surevad!?“

Mida teeksite teie, kui teie surmahaige ema või isa paluks teilt abi oma elu lõpetamisel? Ühest küljest tahaks ju kannatavat inimest aidata, teisalt aga tulevad mängu moraal, ühiskondlik surve, usk ja eelarvamused. Just selle mitmetahulise probleemiga tegelebki François Ozon oma uues filmis „Kõik läks hästi“ („Tout s’est bien passé“).

Kas te ise valiksite abistatud enesetapu, kui oleksite lootusetult haige?

Loodan, et ma ei pea selle teema peale omaenda eluga seoses liiga palju mõtlema. Ja kui pean, siis ma tõesti ei tea, mida teeksin! Võimatu on teada või ennustada, kui sa reaalselt selles olukorras olnud ei ole. Aga ma arvan, et näiteks Prantsuse seadused on väga ebaõiglased, sest inimestel on keelatud surra väärikalt, kui nad seda soovivad. See on tõsine probleem. Võib-olla asjad Prantsusmaal muutuvad millalgi, aga ma ei kujuta ette, et see saaks aset leida Itaalias või Hispaanias, mis on religioossemad riigid. Usu surve on liiga suur.