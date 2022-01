Ukrainlased sõja eesliinil: "Peame vastu võtma esimese ja kõige tugevama löögi"

Rootsi ajalehe Expressen ja väljaande New Lines koostöös saadeti Expresseni ajakirjanik Mattias Carlsson ja fotograaf Niclas Hammarström Donbassis asuvasse lahinguarmides Avdijivka linna, kus Ukraina sõdurid jälgivad pingsalt vaenlaste tegevust ja on valmis selleks, et neid sinna juurde saabub.