Mis juhtub Ukrainas? Venemaa nõudmiste tegelik sisu on Ida-Euroopa ja Läänemere riikide jätmine Vene mõjusfääri

Diplomaatiast pole abi, Moskva tahab sõda. Sellisele tõdemusele on jõudnud Lääne julgeolekuliidrid ja üha enam ka avalikkus. Ent mis seisus on Ukraina päriselt? Kas sõda on vältimatu? Ning kes on Kiievi selja taga?