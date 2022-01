Amazon Prime’is nähtav „Undone“ on telesarjade kuri­tarvitajale paras pala ühe nädalavahetusega neelamiseks: vaid kaheksa 23 minuti pikkust osa, mis on nii tegevuse kui ka ­visuaali poolest rikkalikud. Sarja loojad on ­Raphael-Bob Waksberg ja Kate Purdy, kelle irooniline ja valus „BoJack Horseman“ on üks Netflixi vaadatumaid animasarju.