Ratkiller “A Curious Lack Of Limbs” Tending The Void 9/10

Ratkilleri nime kandvatel helilaviinidel trumme väga tihti ei kohta. Aga mingi seesama relvitukstegev süsteemne süsteemitus kajab ka siin. „A Curious Lack Of Limbs“ koosneb kahest poolest, millest kumbki omakorda hõlmab erinevaid katkeid. „Legless/Aimless“ ja „Mutilomania“. Värelevad värvingud ning majesteetlikult hõljuvad sündikäigud. Võbelevad hetked filmidest, mida sa kunagi näinud pole ja mida pole veel tõenäoliselt tehtudki. Analoogkrabinad ning orelite fataalne voogedastus. Nagu roomaks mööda roosa vahtkummiga kaetud käike, kus vahepeal üllatavad sind väljatorgatud silmadega nukud, kes on riietatud nagu mingi 19. sajandi Ameerika ususekt.

„A Curious Lack Of Limbs“ on esmapilgul ambitsioonikalt sügavustesse triiviv, ent mida rohkem ma kuulan, seda iroonilisemad ja peidetud huumoriga laetud need kompositsioonid tunduvad. Isegi „Mutilomanias“ kostavad metalsed hoobid, inimkarjed ja pommikärgatuste sarnased kõlad. Midagi metalset ja tehislikku, aga samas ääretult tänapäevaselt inimlikku.