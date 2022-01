Neon Fir on selline mõnus igavese suve muusika nagu Tame Impala või Metronomy. Aga võrdlustega ei jõua nende puhul eriti kaugele, siin on kõike: unenäopoppi, džässi, proget. See on maitsekas segu eri stiilidest, mitte nii, et üks lugu on ühes, teine teises žanris. Õigusega öeldakse, et seda bändi saab kas armastada või vihata: neil on väga kindel ja omanäoline kõlapilt.