The Weekndi albumil tehti see lõpuks ära: perfektne pop

Pisut rohkem kui kümme aastat hiljem on Abel Makkonen Tesfaye globaalses popstaaride eliidis. Megastaar. Hoolimata sellest, et ta lugudesse on sadot ja masot ja teda on püütud alla tõmmata väidetega, et ta elab täpselt nii nagu laulab: naisterahvaid uimastades ja ära kasutades.

Tantsupop-albumi "Dawn FM" esimeses loos "Gasoline" väidab The Weeknd end olevat nihilisti, kägistab armastatut ja on rahul, et naine ei lase tal üledoosi surra. Järgmises loos pakub daamile maagilistest seentest tõmmatud teed. Ohtlikud naudingud. Endiselt.