Marian Männi Moldovast: ka siin kardetakse Venemaa sissetungi, aga avalikult ei julge keegi midagi öelda

Andrei pere paneb raha kõrvale. Kui venelased marsivad Kiievisse, sõidavad nad perega Rumeeniasse elama. See plaan on juba paigas. Nii nagu umbes kolmandikul moldovlastest, on ka neil Rumeenia passid, nii et takistusi poleks. Pealegi räägivad moldovlased rumeenia keelt.

Aga miks pageda?

Moldoval on Venemaaga keeruline, isegi toksiline suhe.