Üle-eestiline uuring: peenise suurus on rindade mõõdust olulisem

Hot Lips teatas, et peenise suurus osutus tähtsamaks noorematele ja vene keelt kõnelevatele naistele. Samamoodi oli rindade suurus vene emakeelega meestele märksa olulisem kui eestlastele. „Huvitaval kombel on nooremate meeste jaoks naise rindade suurus selgelt vähemoluline kui vanematele. Näiteks 18–24aastastest meestest on rindade suurus oluline 30 protsendile, samas kui üle 55aastaste jaoks oli see tähtis 52 protsendile,“ teatas Hot Lipsi heaolujuht Katja Majuri.