Kerttu Jänese: Covid-19 riskigrupile tuleb muuta vaktsineerimine kohustuslikuks. Lapsed ei pea neid päästma

Koroonakriisil täitub alles(!) teine aasta, kuid lastele on see juba kolmas piirangutega õppeaasta. Omikron paiskas mõned kaardid segi, kuid üks fakt püsib üsna muutumatu: haiglate ülekoormus tuleb ligi 80 protsendi ulatuses vaktsineerimata riskigrupi arvelt.

Äsja, 24. jaanuaril oli ülemaailmne hariduse päev, mille eesmärk on tõmmata tähelepanu haridusele kui inimõigusele ja ainsale võimalusele inimkonna ees seisvaid probleeme lahendada. Sel päeval hoiatas ÜRO Lastefond UNICEF, et laste haridustaseme langus koroonakriisi tõttu on kohe-kohe muutumas ületamatuks probleemiks ja eeskätt puudutab see just nooremaid õpilasi. UNICEFi haridusjuht Robert Jenkins rõhutab avalduses: koolide töö katkestamine peab lõppema!

Möödunud ööpäeval suri viis koroonaviirusega nakatunud inimest, kõik vaktsineerimata: 75aastane mees, 77aastane mees, 87aastane mees, 94aastased mees ja naine. See saab tähendada vaid üht: kolmandal koroonaõppeaastal ei tohi meie lapsed kannatada riskigrupi vaktsineerimatuse tõttu, vaid