Mikk Tarraste ohvri tütar: oleme kohtu otsusega väga rahul

Tarraste poolt toime pandud tulistamises hukkus Siret Kesküla ema Ülle. Samuti said eluohtlikult vigastada tema kaks väikest poega. Kui maakohtu otsus valmistas ohvrite lähedastele suure pettumuse, siis Sireti sõnul on täna ringkonnakohtus määratud karistus Tarraste jaoks ainuõige.

"Olime juba alla andmas ja ei julgenud enam loota," ütles Siret Ekspressile. "Aga ütleme nii, et nüüd tuli maailma värvi juurde. Otsuse lugemine tõmbas küll muidugi jälle haavad lahti, aga nii see reaalsus meil on."