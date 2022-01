Kas Lääs on Ukrainas langenud Putini trikkide ohvriks?

Lääs on enam kui kahe kuu vältel pingsalt jälginud, kuidas Venemaa valmistab ette uut sissetungi Ukrainasse. Ainult et seda pole toimunud – ja tõenäoliselt ei toimugi, vähemalt mitte selliselt, nagu kõige sagedamini ette kujutatakse. Vägede koondamisega on Venemaa ajanud Lääne paanikasse ja pannud kaaluma nõudmisi NATO tagasitõmbumiseks. Kuid valele probleemile keskendudes ja Venemaa tingimustel läbirääkimistesse asudes on USA ja NATO langenud tohutu strateegilise petteoperatsiooni lõksu.

Kõik märgid näitavad, et Venemaa ettevalmistused konfliktiks on ehtsad. Aga samas nii peabki olema.