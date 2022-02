On varemgi juhtunud, et edukaks osutuvast reality-sarjast koduseks saanud karakterid naudivad meediatähelepanu ka pärast saatest ära tulemist. Nii juhtus „Rannamaja“ esimese hooaja staaridega. Seidi ning Ada on veel elavalt meeles, kuid nende kõrval on teise hooaja tegijatel raske rambivalgusesse pürgida. Sama mure paistab kimbutavat „Teadusnõukoja“ teist hooaega.

Saate fännid on jagunenud kahte leeri.