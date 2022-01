Tennessees keelati holokaustiteemaline kultuskoomiks "Maus"

Tennessee McMinni maakonna koolinõukogu otsustas 10. jaanuaril, et tuntud USA koomiksikunstniku Art Spiegelmani (73) graafiline romaan "Maus" (1980-1992) ei sobi nende kooli 8. klassi õppekavva. Põhjus: roppused ja alastus.

Spiegelman räägib "Mausis" oma isa Władek Szpigelmani mälestuste põhjal oma vanemate loo, kuhu kuulusid elu teise maailmasõja eelses Poolas, juudi getod, põgenemised ja enda varjamised ning ellujäämisvõitlus koonduslaagris. Eri rahvustest tegelastele on koomiksis antud lihtsustatud loomanäod: juudid on hiirte, sakslased kasside ja poolakad sigade nägudega. Koomiksis on üks alastuse kujutis - Art Spiegelman kujutab "Mausis" alasti oma ema Andzia elutut keha.