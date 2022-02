Kui nüüd makstakse ­inimestele seoses elektrihinna ­tõusuga otsetoetusi, siis 1939. aastal pöörati peatähelepanu hindadele endale, nende kasvu pidurdamisele. Kontrolliti, kas hinnatõus on põhjendatud või on tegemist liigkasuvõtmisega. Need, kes hindu alusetult kergitasid, anti kui spekulandid kohtu alla.



1940. aasta hakul oli majandusministeeriumi kaubandusosakond kokku kogunud materjalid nende ärimeeste kohta, kes olid jõulupühade eelset ostupalavikku hindade üleskruvimiseks kasutanud. Tallinnas ja teistes linnades teostatud kontroll näitas, et „lubamatuid hinnatõstmisi on leidnud aset heeringate, küünalde, kalosside, villase lõnga ja rea teiste esimese järgu tarbeainete turustamisel“.

Ebaausaid ärimehi ei olnud siiski palju, mõned aga jäid liigkasuvõtmisega korduvalt vahele, näiteks Estonia pst 13 asunud riideäri omanik Ber Goldmann.