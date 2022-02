Kui nüüd makstakse ­inimestele seoses elektrihinna ­tõusuga otsetoetusi, siis 1939. aastal pöörati peatähelepanu hindadele endale, nende kasvu pidurdamisele. Kontrolliti, kas hinnatõus on põhjendatud või on tegemist liigkasuvõtmisega. Need, kes hindu alusetult kergitasid, anti kui spekulandid kohtu alla. Kahtlemata on ka praegu hindades palju niisugust õhku.

Riik peatas jõuliselt hinnatõusu

Nagu energiahindade hüppeline kasv praegu, raputas sõja puhkemine Euroopas 1. septembril 1939 Eesti majandust ja sellest johtuvalt rahva elatustaset.