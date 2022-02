Naine tahtis Einari maja endale ja lasi dementsel mehel teha koduse testamendi

„Kui tal oleks olnud püsiv vaimse võimekuse defitsiit, siis oleks pidanud seda märkama ka nemad,“ põhjendas Linda ja esitas samad lepingud ka kohtule, et käekirjaekspert saaks võrrelda seal olevat allkirja kodusel testamendil olevaga.

Tütar aimas, et testament võib olla saadud isa kehva tervislikku seisundit kuritarvitades. Kuu pärast kinnistu üleminekut pöördus Agnes kohtusse, paludes määrata isale kohtupsühhiaatriline ja testamendil oleva käekirja ekspertiis.

Ehkki kodune testament on seaduslik ja lubatud, on see ka hea ja kindel viis, kuidas pärandada oma lähedastele üks ruineeriv kohtuvaidlus.

Kui Einar sattus kaks kuud pärast testamendi tegemist, 2019. aasta aprillis haiglasse, kirjutasid arstid tema haigusloosse, et mees on „ajas, kohas, situatsioonis desorienteeritud“. Ta ei saanud enam aru, kus viibib. Mõni nädal hiljem Einar suri.

Tütrele tundus testamendi olemasolu kummaline, sest isa kannatas juba kolm aastat mälu- ja mõtlemistegevuse häirete all, arstid olid tal diagnoosinud püsiva kognitiivsete võimete defitsiidi ehk nõdrameelsuse. Dementsus sai alguse 2016. aastal insuldi järel. Pärast seda polnud Einar enam selge mõtlemisega, ammugi polnud ta võimeline tegema testamenti ega mõistma tagajärgi, mida see kaasa toob.

Ekspert ei pidanud neid ehitusfirmaga sõlmitud lepinguid siiski usaldusväärseteks võrdlusallikaks, sest polnud kindel, kas Einar ikka kirjutas neile ise alla või kirjutas keegi teine. Lepingutel olevad allkirjad erinesid teistes Einari dokumentides olevatest allkirjadest.

Käekirjaekspert võttis käekirja aluseks Einari varasematel kodustel testamentidel olnud allkirjad.

Neli tunnistajat, üks nõrk koht

Linda kutsus kohtusse tunnistama neli inimest. Kaks neist, Linda töökaaslased, olid ka koduse testamendi tegemise juures.

Üks testamendi tegemise juures olnud töökaaslane kohtusse ei tulnud ja esitas oma ütlused kirja teel. Talle jäi mulje, et Einari vaimne tervis polnud kahjustunud ja Einar sai igati aru, et kirjutab just testamenti.

Siiski selgus, et Einar ei andnud tunnistajatele otsesõnu teada, kuidas nad on kutsutud tunnistajateks testamendi tegemise juurde ja tegemist on tema viimase tahtega.

Linda teise töökaaslase jutust selgus, et kõigepealt kirjutasid testamendile alla tunnistajad ja alles siis Einar ise. See on aga vorminõuete rikkumine. Samuti tuli välja, et kuupäeva pidi alla kirjutama üks tunnistajatest, sest Einar enam ise kuupäeva ei teadnud.

Töökaaslane rääkis ka ausalt ära, et Einar ei saanud testamenti iseseisvalt kirjutada, sest mehe käed värisesid. Aga miks sel juhul ei kajastu testamendil Einari käte spontaanne värin ja käekirja nurklikkus?

Varasematel kodustel testamentidel olid allkirjad aga just „spontaanselt värisevate käte“ mõjutustega.

Käekirjaekspertiis leidiski, et tõenäoliselt (9astmelises veendumuse skaalas 7) pole Einar oma kodust testamenti ise allkirjastanud. Ekspert leidis, et allkiri testamendil on eelnevatest selgelt erinev – erinevad nii kirja suurus, kirjajoone sujuvus kui ka neli eritunnust.

Agnes esitas kohtule kõik isa ravipaberid, sealt nähtus Einari tervise halvenemine alates 2016. aasta suvest üksikute diagnooside kaupa. Meest raviti antipsühhootikumidega, dokumentidest ei nähtu, et Einar oleks vahepeal dementsusest paranenud.