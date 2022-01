Tomas Pueyo: see on koroonapandeemia lõppmäng. On aeg hakata jälle elama

GRAAFIKU SELGITUS: Surmade arv on kasvamas, kuid on vähe tõenäoline, et see ületab eelnevate lainete kõrguse. Saame seda väita, kui vaatame hospitaliseerimise taset. Uute nakatumiste andmed ei ole nii usaldusväärsed, sest need sõltuvad sellest, kui palju testitakse. Haiglasse sattumine on seetõttu usaldusväärsem näitaja – seda registreeritakse hoolikalt. Tõsiasi, et hospitaliseerimise määr on Lõuna-Aafrikas hakanud langema veel enne kui jõudis eelmiste lainete tasemele (arvestades ka seda, et omikrontüvi on vähemvirulentne, kui Delta-tüvi), tähendab, et surmade laine jääb eelmistega võrreldes madalamaks. Allikas