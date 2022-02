„See on kindlasti pettus!“ Eesti elektrimopeedi projekt ajas eestlased briti investoriga lootusetult tülli

E-Rollist pidi saama Eesti edulugu, mitte tülide allikas.

Nunnumeeter lendas kohe lakke, kui ETV hommikuprogramm näitas septembris 2014 oliivrohelist elektrimopeedi, mille Eesti viis Londoni disainifestivalile. „Sellisel kaunitaril puhkab iga mehe ja naise pilk,“ hindas saatejuht Katrin Viirpalu.

Ja veel üks investor lisandus sinna britt Simon Jonesi kujul, kes käis Earl Courtis näitusel, nägi E-rolli ja mõistis tolle potentsiaali.

Nüüd, peaaegu kaheksa aastat hiljem, tahab Jones tagasi saada ligi 100 000 dollarit, mis tal kulus Atlas Partnersisse investeerimiseks ning eestlastega asjade ajamiseks. Ta arvab, et langes investeerimispettuse ohvriks. Jones kuulutab, kuidas äripartnereid ei päästa isegi see, et firma juhataja töötab politseinikuna.