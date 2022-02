Karjuv ebaõiglus: ilusalongis käik lõppes põletusjälje ja valusa arvega

Eelmisel nädalal sai lõpu ligi neli aastat kestnud valus vaidlus.

Londonis töötav Kati* (34) kandis Tallinnas asuva ilusalongi Estee Salon kontole 1338,84 eurot. See oli tema jaoks mõru hetk, sest kogu loos oli kannatanu just tema.

Juhtum näitab, et enda õiguste eest kohtusse minnes peab olema palju raha. Ja isegi kui võidad, võid lõpuks palju rohkem kaotada.

Seitse aastat tagasi õppis Kati Londonis ning lasi seal teha jalgadele fotoepilatsiooni. See on karva­eemaldusprotseduur fototermolüüsi põhimõttel töötava aparaadiga. Kuumus kahjustab karvasibulat nii, et karv ei kasvagi tagasi. Tulemuse hoidmiseks peab käima aastas paar-kolm korda järelprotseduuril.

2019. aasta aprillis tuli Kati Eestisse ja otsustas ­järelprotseduuri teha siin. Ta valis välja Tallinnas Juhkentali tänaval asuva ilusalongi Estee Salon.