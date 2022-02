GUUD, BÄÄD JA NÄDALA SÕNA | Saade, kus räägitakse päriselt olulistest teemadest

ETV SAADE „SELGE PILT“ Heal tasemel tehtud televisioon, kus räägitakse päriselt olulistest teemadest. Saatejuht Kadi Jaanisoo-Kuld ja tema meeskond hoiavad taset.

821 MILJONIT 2022. aasta esimese kuuga on Eesti idufirmadesse just nii mitu miljonit eurot voolanud. Edu Veriffile, Skeletonile ja kõigile teistele! Eesti on endiselt Euroopas esimene start-up’ide, ükssarvikute ja neisse tehtud investeeringute pealt per capita.

UUS LOGO, UUS KVALITEET? Omnival on uus logo, mis meenutab pesemata taldrikute kuhja. Sotsiaalmeedias juba itsitatakse, et uue logo kõrvale sobib hästi slogan „Ligadi-logadi-logistika“.

PCR-TESTIDE JA KOROONAPASSIDE KEMPLUS Poliitikute vägikaikavedu testimise ja tõendite üle, et kelle jõud jääb peale, jätab väga halva mulje. Tahaks, et võidaks teadus, mitte mõni erakond.

NÄDALA SÕNA: ELEKTRIGEENIUS Kellel nutiboiler, kellel pelletiküte, päikesepaneelid või bensiinigeneraator, kellel hoopis patareidel töötav pealamp, mille valgel käsitööd teha – inimesed on elektriarvete mõõdukana hoidmisel nutikad. Äripäevas iseloomustati neid inimesi möödunud nädalal uudissõnaga „elektrigeenius“. Vaata ka elektrikarjus, Karjase sai, karjasekepp, elektrikell, nutikell, „Onu Tik-Taki seiklused“, börsihind, Elektra, Elering, „Südamering“, krokodill Gena, Wolt ja Bolt, ekleer, Volta kvartal, Taavi Veskimägi, „Low-Energy Jeb“.