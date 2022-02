Kõik läheb pekki, kõik ajab krampi

„What... the fuck?“ on peamine reaktsioon, mis Steven Toastist igapäevaseid asju ajades välja prahvatab. Teinekord lihtsalt ahastava ilmega, teinekord emotsionaalse ja vaimse raputuse järel omaette „Jesus!“ ohkides. Need raputused ootavad teda igal sammul.

Toast (Matt Berry) on keskealine näitleja Londonis. Kolmanda kui mitte veel madalama kategooria näitleja. Tal on roll teatrilavastuses, mis on nii halb, et teatrimaja ukse ees toimub igal õhtul pikett, seal röökivatel inimestel on käes plakatid loosungiga „SHIT!“.