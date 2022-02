Ukraina noored: loodame, et saatus naeratab meile

Paljudele Ukraina noortele tundus 2014. aasta pöördelistele sündmustele eelnenud aeg – suuresti nende lapsepõlv – kui tõmbetuul majas. Rahutust ja ärevust tekitav aken, mille kaudu poliitikud riiki põikpäiselt tagasi Kremli meelevalda tirisid, sai aga toona pauguga kinni löödud. Revolutsioon, millele kohalikud armastavad viidata kui oma väärikuse taastamisele, andis neile noortele uue lõuendi, et oma tulevikku kujundada.

See põlvkond on kaheksa aastaga jõudnud täiskasvanuikka, õilmitsedes Kiievi kohvikutes ja vabameelsetes ööklubides – nad pole end kunagi varem nii hästi tundnud! Helge seltsielu kannul hiilib aga taas tumedates toonides poliitiline reaalsus.

Need noored oskavad piltidel poseerida ja räägivad siiralt nii sõpradega lollitamisest kui sõjahirmust, nad on ühtaegu tugevad ja tundlikud. Nad on ukrainlased. Vastused on lihtsad, samas eksistentsiaalsed. Kontrast, mida võimendab Kiievi ühelt poolt kutsuv ja teisalt robustne linnapilt, on tõestuseks, et revolutsioon pole siin lõpuni vilja kandnud.