Sissepiiratud olümpiaküla kui mudel Hiina koonduslaagrist

Ei pea pelgama, et keset Suure Juhi kõnet olümpia avatseremoonial hakkaks kellegi telefon piinlikkust tekitavalt helisema. Suure tõenäosusega ei tihka paljud Hiinasse oma tehnikat kaasa taridagi – ei sportlased, ei funktsionäärid. Vähemasti Hollandi koondis on selle ametlikult keelanud. On ju selge, et võõrustajariigis pole andmed kaitstud.

14 aastat tagasi võõrustasid hiinlased suvemänge, näidates peagi finantskriisi kukkuvale Läänele, et just Hiinas on maailma uus jõukese. Nüüd pole Pekingil enda arvates enam suurt midagi tõestada. Xi Jinping on enda kätte koondanud kogu võimutäiuse riigipiiride sees ja üha enam ka rahvusvahelisel areenil.

Reedel algavad Pekingis taliolümpiamängud, kuid suurel pildil ähvardavad spordivõistlused jääda üksnes taustalooks.