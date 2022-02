Nähtamatu Mees Kristjan Ilves

Mullu 9. detsembri õhtul aelen teleka ees.

„Ja tere õhtust ka sporditoimetuse poolt,“ teatab mulle kell pool kümme õhtul ETV spordiuudiste saadet juhtiva ja toimetava Alvar Tiisleri jõuline bariton.

Tiisler teavitab televaatajat esmalt FC Flora mängust konverentsiliiga alagrupiturniiril. Siis koondise tulemusest saalihoki MMil. Kolmandaks libiseb üle võrkpallist, misjärel juhatab uudistejärje talispordini.

„Ees on ootamas suur talispordi nädalalõpp. Kui kahevõistluse maailmakarikaetapp peetakse Otepääl, siis laskesuusatamise MK-sari jätkub Austrias, Hochfilzenis.“

Järgneb Tarmo Tiisleri poolt võistluspaigas valmistatud põhjalik saatelõik. Intervjuudes antakse sõna nii Johanna Talihärmale kui ka rootslasele Sebastian Samuelssonile.

Lõpetuseks on spordiuudi­stes veel saatelõik noortest kergejõustiklastest. Siis sõnab Väike-Tiisler: „Nii et homme on laskesuusa päev. Olge meiega, olge tublid, ja head ööd!“

Hakkan nähtu üle juurdlema.