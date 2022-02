Maailmas levib kohustuslik vaktsineerimine

Euroopa Liidus on üldise vaktsineerimiskohustusega kõige kaugemale jõudnud Austria – alates 15. märtsist võivad seal vaktsineerimata täiskasvanud saada kuni 3600 eurot trahvi. Erandiks on rasedad, need, kellele on vaktsineerimine vastunäidustatud, ning viimase kuue kuu jooksul koroonaviiruse läbi põdenud inimesed.