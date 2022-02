Ukraina ekspert Dmitri Teperik: ukrainlaste suurim hirm on oma riigijuhtide võime rünnakule vastu seista

„See jättis ukrainlastele võimsa mulje, kui Kirde-Ukrainas Sumõs toimunud õppusega ühines Eesti suursaadik Kaimo Kuusk ajal, mil USA alustas oma saatkonna evakueerimist Kiievist,” sõnab Teperik. „Sumõst 50 kilomeetri kaugusel on Venemaa piir, mille taha on koondatud suures koguses ründevalmis vägesid.”

Sõna kerksus tekkis vastena inglise keelsele sõnale resilience juba kaheksa aastat tagasi, aga ikka tuleb inimestele selgitada, mida see tähendab?

Nii nagu immuunsüsteem kaitseb meie organismi, tähendab kerksus võimet kaitsta ühiskonda väliste rünnakute eest. Kui ühiskond on ohtude vastu vaktsineeritud, siis kriisi ajal see kas päästab haigusest või aitab tõve kergemini läbi põdeda.

Üldistatult võib öelda, et Ukraina rahvuslik kerksus on kindlasti suurem läänes ning nõrgem idas ja lõunas. Aga näiteks miljonilinn Dnipro, kus ma praegu olen, on pigem venekeelne linn. Ometi näitavad uuringud, et Dnipro on väga Ukraina-meelne linn.