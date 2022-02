Madis Jürgen selgitas välja suure saladuse: mis keeles laulab aasta ansambel Puuluup?

Esinemistel tulevad inimesed bändiga rääkima, et "Sellest ma sain aru, see on tšehhi keel, aga kas see on nüüd poola või portugali?" Brasiilia ja argentiina ja ungari keel ja mis seal kõike on pakutud. Aga mis keeles nad tegelikult laulavad?