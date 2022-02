Kirjandusnädala lõpupäev. Järva-Madise kandi raamatusõbrad on kogunenud Puuluupi kuulama.

Ja nad tulevad, mustades ülikondades, valgetes pluusides.

Marko Veisson (hiiu kannel, vokaal) näeb välja nagu koolidirektor, ilmalik matja või regionaalhaigla peaarst. Kaalub 110 kilo.

Ta on sotsioloogiamagister Tartu ülikoolist, õppinud Helsingi ülikoolis sotsiaal- ja kultuuriantropoloogiat. Aeg-ajalt hüppab laval nii kõrgele õhku, et mul on hirm, et kohe lendavad ta pintsakul nööbid eest ära.