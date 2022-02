Kristjan Zobel: inimesena on mul imelik öelda, et meid on liiga palju. Aga ökoloogina peaks vast ütlema, et on jah

Kristjan Zobel (61) on Tartu Ülikooli evolutsioonilise ökoloogia professor. Tema raamat „Ökoloogia võhikutele“ annab kergelt loetava, samas põhjaliku, teadusliku ja paiguti isegi humoorika ülevaate ökoloogiast nii, nagu haritud inimene seda võiks teada.

Tallinna Ülikooli psühholoog Grete Arro ütles hiljuti ühes intervjuus, et oleme nende süsteemide seisundi, mis meie eksistentsi tagab, viinud kokkukukkumise piirini. Kas sa ökoloogina saad kinnitada, et see on tegelikult ka nii? Kui ma Nõmmel metsa all jalutan, siis mul sellist tunnet ei teki...

Sinu küsimus on binaarse iseloomuga – ei või jah – ja teadlased sellistele küsimustele tavaliselt vastata ei taha. Kas me oleme ökosüsteemid viinud kollapsi äärele? Jah. Aga see sõltub väga palju sellest, mida tähendab äär või serv. Serv võib tähendada seda, et ...