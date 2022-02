Riigiprokurör Alar Lehesmets vaidles neljapäeval Harju maakohtus vastu kahtlustele, nagu koostaks tema eest dokumente keegi teine.

„See on väljamõeldis ja ei vasta tõele,“ ütles Lehesmets altkäemaksuvõtmises süüdistatava kohtunik Eveli Vavrenjuki kriminaalasja eelistungil. „Kogu see teema on lihtsalt emotsioonide najal liiga suure tuule saanud.“

Lehesmetsa sõnul ei näita metaandmed dokumendi sisulist ja tegelikku loojat. Oma sõnade kinnituseks tõi ta näiteks ühe kohtualuse, advokaat Olev Kuklase kaitseakti ja selle lisad.