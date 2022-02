Kai Realo: Kõrged ootused naisjuhile – kas sisimas soovime seelikus meest?

Kujutage korraks ette sellist olukorda: koosolekuruumi, kuhu on kogunenud grupp inimesi, astub juht. Kuna käsil on keerulise teema arutelu, siis jälgivad juhi käitumist kõik kohalviibijad pingsal ilmel. On teada, et arvamused grupis enne juhi saabumist on olnud väga erinevad ning üksmeelt edasiliikumise suhtes pole leitud. On selge, et juhil on siinkohal kaalukas roll otsuse suunas liikumisel.

Ruum jääb haudvaikseks, juht asub oma kohale laua otsas, kohendab varrukaid ja avab suu. Juhi sõnavõtt on lühike, aga mõjus. Selle järel annab ta järjest sõna ruumis viibijatele ning seejärel võtab kuuldu kokku ning esitab ettepaneku otsuseks, mis on konkreetne, ratsionaalne ja argumenteeritud. Kuna grupis ilma juhita otsuse langetamine ei õnnestunud, saabki määravaks juhi seisukoht. Otsus on sündinud. Teemaga saab edasi minna. Kes otsust ellu viima, kes selle üle kuluaarides virisema.

Eelnevat lõiku lugedes mõtleb nii mõnigi, et väga mõistlik mees – kuulas kõiki osapooli, tegi argumenteeritud otsuse ja seejärel sai eluga rahulikult edasi minna. Samas, kes aga ütles, et see juht oli mees?