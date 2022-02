Guillermo del Toro jutustab täiskasvanute muinasjutte. Ta lood on alati sünged ja vägivaldsed, neis on hullust, kinnisideid, suurt joont, aga ka teatavat mängulisust. Õudusfilmi žanrile omased motiivid on tal läbisegi poeesiaga, ning alati on ta filmides keegi, kes on teistsugune, imelik või ärapõlatu, mõni groteskne tegelane, kelle peal teiste karakterite ja ka vaataja empaatiasoolikat treenitakse.

Del Toro uusim muinaslugu „Luupainaja allee“ leiab aset teise maailmasõja künnisel