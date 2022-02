Ukraina ümber toimuvas virvarris saabus üks huvitavamaid uudiseid 3. jaanuaril, kui USA relvajõudude ühendstaabi juht kindral Mark Milley ning riigiluure direktor Avril Haines teatasid Ühendriikide esindajatekoja liikmetele, et Venemaa plaanib veebruari keskel iga-aastaste tuumaõppuste läbiviimist. Need õppused on alati toimunud sügisel. Aga nüüd korraga veebruaris. Just sel ajal, kui USA luure ennustuse kohaselt on Vene relvajõudude sissetung Ukrainasse väga tõenäoline. Sellisel juhul oleks Vene tuumaõppused otsene manitsus Läänele mitte sekkuda Ukraina asjadesse. Venemaa käsutuses on umbes 4500 tuumalõhkepead, mille kohaletoimetamise vahendid asuvad nii maismaal kui ka meres, lisaks strateegiline lennuvägi. Kuna Vene propagandavahendid on viimasel ajal hakanud mängima hullumeelse mõttega, et tuumasõdagi võib võita (ilmselt see, kes pääseb sajaprotsendilisest hävitamisest?), annab õppuste korraldamine ja hullumeelne retoorika kokku tõsise heidutusefekti.