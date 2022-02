GUUD, BÄÄD JA NÄDALA SÕNA | Igav lauluvõistlus

BATMANI NOORED SÕBRAD Eestis oli eelmise aasta kõige populaarsem poisinimi Robin. Sama nime kannab ka koomiksikangelase Batmani noor sõber (ja Andrus Kiviräha koer!). Lapsevanematele meeldib see nimi juba kümneid aastaid, praegu elab Eestis üle 1800 Robini, kellest 6 on naised.

UUS MASKIMOOD Tavaline suud ja nina kattev mask on eilne päev, sest lõunakorealased on leiutanud täiesti uue maski. Kosk on vaid nina kattev mask, mida kanda söömise ajal – nina kinni, suu lahti!

false

OOTAMINE Zuckerberg lubas, et paneb Facebooki ja Instagrami teenuse Euroopas kinni, kui eurooplased tema firma peedistamist ei lõpeta. Pangu kohe kinni! Päeva pealt! Ei viitsi oodata.

IGAV LAULUVÕISTLUS Eeee... miks peaks üks meelelahutussaade olema nii vaeselt tehtud ja puine? Mõni nädal tagasi eetris olnud Eesti Muusikaauhindade galaga ei anna juba eelarvelistel põhjustel võrreldagi, aga tänavused „Eesti laulu“ poolfinaalid olid nii igavalt üles ehitatud, lavastatud ja läbi viidud, et ajab lihtsalt haigutama.

NÄDALA SÕNA: JÜÜST Jüüst on veganitele mõeldud juustuasendaja. Ehk kui juustus pole loomset toorainet, saavad juustu u-d endale ilusad täpid. Jüüstu puistatakse soovi korral peale pitsadele Vapiano restoranides, jüüstu saab laias valikus osta ka vegantoidu kauplustes. Võimalik, et jüüstust saab tuletada koodi veganite salakeele lahti muukimiseks. Vaata ka head isü!, jüüstüsäi, jüüstübürger, ködüjüüst, sülatatüd jüüst, jüüstüvörst, sinihällitüsjüüst, göüda, hapüköör, vahüköör, jogürt, vörst, kõtlett, šäšlökk, pëlmëën, särdell, jaatis, aitah, koht on tais!.