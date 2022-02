Vladimir Putini priiskav puhkepalee – stiililt ebaühtlane kompott pirtsakale tsaarile

Rikaste elu on ajakirjanduse põline ja populaarne žanr. Nii põhjustas mõne aja eest sensatsiooni Venemaa opositsionääri Aleksei Navalnõi juhitud uurivate ajakirjanike meeskonna dokumentaalsaade, mille keskmes oli president Vladimir Putini ülikallis ja kolossaalne „salapalee“ menuka kuurortlinna Gelendžiki lähedal Krasnodari krais Musta mere ääres. Projektiga alustati suure saladuskatte all 2005. aastal ja selle maksumuseks on hinnatud 100 miljardit rubla ehk umbes 1,35 miljardit dollarit.