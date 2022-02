Tööõnne kuulutaja: Töötajad peavad saama ise endale juhte valida ja palgad olgu avalikud!

Pim de Morree on koos Joost Minnaariga kirjutanud raamatu „Corporate Rebels: Make Work More Fun“. Pim sai „korporatiivseks vastupanuvõitlejaks“ siis, kui tal suure firma korporatiivkultuurist kõrini sai. Aprillis tuleb ta Eestisse esinema.

Vastupanuvõitlejaks saite siis, kui töötasite oma viimasel kontoritöökohal, kust pärast kolme aastat lahkusite, aastal 2016. Mis seal siis nii valesti oli, et te hakkasite võitlema tavapärase korporatiivkultuuri vastu?

See firma töötas välja pakikäitlemissüsteeme lennujaamadele. Töö sisu ma nautisin, aga firma ülesehitus ja töökorraldus oli minu jaoks frustreeriv.

Mulle meeldib vabadus. Aga selles firmas ei olnud võimalik töötada paindlikult, näiteks kodukontorist. Nõuti, et sa tuled kohale, veedad iga päev kaheksa tundi oma laua taga, et jätta mulje, et töötad kõvasti.