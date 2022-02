Kui palju on selliseid inimesi, kes kujutavad ette, et meelelahutustööstus on üks lõpmatu lust ning selles tööstuses askeldavate DJde elu on glamuuri tipp, mis võib ühele inimesele osaks saada? Kui oled üks neist, kes nii siiski arvab, siis pöörab Rootsi uuriva ajakirjaniku Måns Mosessoni kirja pandud globaalse superstaari ja DJ-produtsendi Avicii elulugu su vaate 180 kraadi võrra ringi.