Hans H. Luik: Kibelen osalema rahvuslikul piketil. Aga pikett olgu peateemal!

Õige pikett toimuks loomulikult Vene saatkonna ees Pikal tänaval. Olen seal paaril üritusel varem ka osalenud – Ukraina toetuseks.

See pikett oleks tähtsal teemal, nii et ka Põlvast ja Tartust sobiks inimestel sinimustvalgete lippudega kohale sõita. Rääkida ja röökida tuleks Eesti iseseisvuse kaitseks. Mitte aga luisata, kuidas Eestis valitseb „diktatuur“ ja „genotsiid“ ning et sellele tuleb vastata kodanikuallumatusega. Nagu soovitas eelmisel nädalal Toompeal Varro Vooglaid. Rämeda ässitamise pärast on piinlik.

Tõsisel piketil oleksid niisugused loosungid: Eestlaste valik on vabadus! Rahune maha, suur naaber Venemaa! NATOsse astusime vabal tahtel. Kutsume Soomet ning Rootsit! Balti riigid ei ohusta Moskvat!

Miks sellist rahvakogunemist siis pole? Või pole meie rahvuslased eesti rahvuslased?