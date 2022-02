Maailma tagaotsituim mees elas kõigi eest varjatult 2000 elanikuga väikelinnas

„Me ei näinud kunagi tema nägu,“ ütles kohalik elanik Abdullah Amin. „Allkorrusel elanud meest nägime seevastu sageli. Tal oli linnas koht, kus autosid remontida ja inimesed käisid tema juures.“

Kohalike seas levis kahtlus – seda kinnitavad osaliselt ka allikad piirkonna julgeolekujõududes –, et mootorrattaga mees oli Qurayshi kannupoiss, kes võttis vastu ja andis edasi sõnumeid Atmesse saabunud kulleritelt. Usutakse, et pärast seda, kui ISIS aitas möödunud kuul vangidel Ida-Süürias asuvast Hasakah’ vanglast põgeneda, hakkasid sõnumid saabuma senisest sagedamini. Arvatakse, et Qurayshi mängis vanglarünnaku korraldamisel mingit rolli ja teda hoiti toimuvaga regulaarselt kursis. Ent see jäi ka viimaseks hulljulgeks rünnakuks, mis toimus tema taktikepi all.